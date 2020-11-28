Son dakika... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

28.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:00
Son dakika... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 9 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız silah, 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 9 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız silah, 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı. İki günlük uygulamalar neticesinde 2 aranan şahıs yakalandı. 4 kişinin bulunduğu adresre bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve bir şahsın üzerinde 9 gram metanfetamin ele geçirilirken, durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince iki günlük faaliyet neticesinde 9 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız silah, 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi. - MANİSA

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Son dakika... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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