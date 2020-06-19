Son dakika... Turgutlu'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde çıkan yangın, hasara yol açtı. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı. Kaynak: AA