Son dakika... Turgutlu'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.
19.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:15
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.
Kaynak: AA