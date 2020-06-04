Son dakika... Turgutlu'da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Turgutlu'da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi

Son dakika haberine göre Turgutlu Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında faaliyetlerine ara veren ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan alanların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Son dakika... Turgutlu'da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi
04.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:37

Turgutlu Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında faaliyetlerine ara veren ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan alanların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgınına karşı halk sağlığının korunması için kapanan, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte faaliyetlerine yeniden başlayan merkez ve işletmeler ile hizmetlerine ara vermeden devam eden alanların dezenfekte çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında faaliyetlerine iki buçuk aydır ara veren Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Merkezi, Turgutlu Kent Müzesi, Nurgül Fidan Yüzme Havuzu, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, Ortapark ve Kozapark dezenfekte edildi. Korona virüs salgını boyunca hizmet ve çalışmalarına aralıksız devam eden Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası, Aşevi ve Hayır Merkezi, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunun dezenfekte çalışmaları da yapıldı.

Turgutlu'da sürdürülen dezenfekte çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Korona virüs salgının ilk gününden itibaren ilçemiz genelinde yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki dezenfekte çalışmalarıyla birlikte kamu kurum binalarını düzenli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte salgın nedeniyle faaliyetlerine uzun süre ara vermek durumunda kalan fakat normalleşme süresiyle birlikte yeniden açılan merkez ve işletmelerimizin dezenfekte çalışmalarını da yürütüyoruz. Korona virüs riskinin tamamen ortadan kalktığı zamana kadar da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Ahmet Tekdal Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Donald Trump
Şu an buradasınız: Son dakika... Turgutlu'da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:37:59. #1.14#
title