Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
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Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti

Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak(44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak(44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Kerim Kabak (44) yönetimindeki 35 NGY 87 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ile yan yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplanarak yönlendirme levhasına çarptı. Sürücü Kabak, sıkıştığı kamyonda çıkan yangında, şoför kabininde yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürürken, ekipler sürücü Kabak'ın cansız bedenini çıkardı. Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlamaya karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından Kerim Kabak'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


- Manisa
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son dakika... Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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