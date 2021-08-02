Son Dakika | Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı
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Son Dakika | Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı

Son Dakika | Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımının altyapısından gerçekleştirdiği son transfer orta oyuncu pozisyonunda oynayan Nur Karaduğan oldu.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımının altyapısından gerçekleştirdiği son transfer orta oyuncu pozisyonunda oynayan Nur Karaduğan oldu.

Kadınlar 2. Ligi heyecanını tarihinde ilk kez yaşayacak olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı altyapısından son transferini de gerçekleştirerek kadroyu tamamladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın imzaladığı sözleşme ile 19 yaşındaki genç voleybolcu Nur Karaduğan yeni sezonda Turgutlu Belediyespor Voleybol A Takımında yer alacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Altyapımızdan A Takımımıza son transferimizi Nur Karaduğan kardeşimizle yaptık. Genç, güçlü ve motivasyonu yüksek bir takım kurduk. İnanıyorum ki Kadın Voleybol Takımımız 2. Ligde en iyi şekilde kulübümüzü ve Turgutlu'muzu temsil edecek. Transferlerimiz camiamıza, Türk sporuna ve Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.

Nur Karaduğan ise, "Turgutlu Belediyespor ile atmış olduğum bu imza profesyonel voleybol hayatımın başlangıcı için çok kıymetli bir adım oldu. Bu sezonda tüm gücümle ve bilgi birikimimle takımımızın başarısı için mücadele göstereceğiz. Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Son Dakika | Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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