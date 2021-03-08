Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
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Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık

08.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:11
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık

Son dakika gündem haberi... KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor'un oyuncuları, hazırladıkları video ile kadın cinayetlerine dikkat çekti.

KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor'un oyuncuları, hazırladıkları video ile kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yer aldığı videoda, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere vurgu yapıldı. Sporcuların öldürülen kadınların isimleri yazılı forma giydiği videoda cinayet haberlerinden bölümler yer aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da videodaki mesajında "Biz bu takımı sadece parkede mücadele etmesi için değil, tüm kadınların hayattaki mücadelesi adına kurduk" dedi. Başkan Akın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün son yıllarda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin gölgesinde yaşandığını ifade ederek, kadınların şiddet, cinayet ve yaşadıkları sorunlarla değil, başarılarıyla gündeme gelmelerini dilediğini söyledi.


Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
Son Dakika | Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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