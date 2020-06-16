Son Dakika: Tüp kaçağı paniğe neden oldu Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesinde ikamet eden H.S., isimli kişinin evinde tüpte gaz kaçağı meydana geldi. Meydana gelen gazı fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüpteki gaz kaçağına müdahale ederek gaz sızıntısını kapattı. - ADIYAMAN Kaynak: İHA