Son dakika! Tunus Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı'nın geçici konsey kararını 'anayasal sapma' olarak niteledi

Tunus Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in feshedilen Yüksek Yargı Konseyi'nin yerine, geçici bir yargı konseyi oluşturmasını "anayasal sapma" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Said'in imzaladığı, Yüksek Yargı Konseyi'ni fesheden ve geçici yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararnameye ilişkin Yüksek Yargı Konseyi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararın "anayasal sapma" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Kararname Tunus Anayasası'na uygun değil. Hakimlere tanınan temel hakların ihlal edildiği kararnamede, yargı sistemindeki yükselme kademelerine de müdahale edildi." denildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararı, güçlerin ayrılığı ilkeleriyle tamamen çeliştiği için hükmü olmayan bir karardır. Bu karara mutlak suretle karşıyız." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.