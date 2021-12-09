Son dakika: Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı

Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı.

Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.

Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenine ya da yaralı sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketinin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet