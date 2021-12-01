Son dakika! Tunus'ta tutuklu yargılanan eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi serbest bırakıldı

Tunus'ta bir ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan eski Tarım Bakanı Samir et-Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Bakan Tayyib'i savunan avukatlardan eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaşi, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Karaşi, eski Bakan Tayyib ve beraberinde tutuklanan 3 bakanlık yetkilisinin Tunus Asliye Mahkemesinde bugün görülen duruşmanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Tunus Mahkemesi, Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisi hakkında 29 Ekim Cuma günü "yolsuzluk" ve "karar para aklama" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup, vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmış ve yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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