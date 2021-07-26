Son dakika: Tunus'ta Nahda Hareketi: "Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar, anayasaya karşı bir darbedir"
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Son dakika: Tunus'ta Nahda Hareketi: "Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar, anayasaya karşı bir darbedir"

Son dakika: Tunus'ta Nahda Hareketi: 'Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar, anayasaya karşı bir darbedir'
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Buheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Said'in, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden almasına ve Meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösterdi.

Buheyri, alınan kararları "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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