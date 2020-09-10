Son Dakika | Tunus'ta Kovid-19 kurbanlarının cenaze işlemleri Son dakika gündem haberine göre Tunus'un kuzeyindeki Binzert kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaş için defin işlemi gerçekleştirildi.

Tunus'un kuzeyindeki Binzert kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaş için defin işlemi gerçekleştirildi. Cenazede, vefat eden kişinin yakınları ve sağlık çalışanları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı. Kaynak: AA