Son Dakika | Tunus'ta Kovid-19 kurbanlarının cenaze işlemleri
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Son Dakika | Tunus'ta Kovid-19 kurbanlarının cenaze işlemleri

Son dakika gündem haberine göre Tunus'un kuzeyindeki Binzert kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaş için defin işlemi gerçekleştirildi.

10.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:35

Tunus'un kuzeyindeki Binzert kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaş için defin işlemi gerçekleştirildi. Cenazede, vefat eden kişinin yakınları ve sağlık çalışanları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı.

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Son Dakika | Tunus'ta Kovid-19 kurbanlarının cenaze işlemleri

Kaynak: AA

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