Son dakika: Tunus'ta İşçi Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Said'e karşı cephe oluşturmak için çalışmalara başladığını duyurdu - Haberler
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Son dakika: Tunus'ta İşçi Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Said'e karşı cephe oluşturmak için çalışmalara başladığını duyurdu

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Tunus'ta İşçi Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Said'e karşı cephe oluşturmak için çalışmalara başladığını duyurdu

Son dakika gelişmesine göre Tunus'ta İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarına karşı koymak için bir cephe oluşturmak amacıyla ulusal partiler ve siyasi güçlerle müzakerelere ve istişarelere başladığını açıkladı.

Tunus'ta İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarına karşı koymak için bir cephe oluşturmak amacıyla ulusal partiler ve siyasi güçlerle müzakerelere ve istişarelere başladığını açıkladı.

Hemami, partisinin başkent Tunus'ta "Darbe düşüyor, yeni diktatöre hayır" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı geniş çaplı bir muhalefet oluşturmak için partiler ve siyasi güçlerle iletişime geçtiklerini belirten Hemami, Tunus devriminin değerlerine bağlı kalarak baskı yönetiminin her türlüsüne karşı çıkacaklarını ifade etti.

Hemami konuşmasında, Said'in çarşamba günkü aldığı kararları "darbe sürecinin devamı ve tiranlık ve diktatörlüğe doğru büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de de yasama ve yürütme yetkilerini devralarak yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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