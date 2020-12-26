Son dakika... Tunus'ta bir genç kendini ateşe verdi
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Son dakika... Tunus'ta bir genç kendini ateşe verdi

26.12.2020 03:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 03:25
Son dakika... Tunus'ta bir genç kendini ateşe verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus'un Kasrin vilayetinde yaşadığı zor yaşam koşullarını protesto eden bir genç kendini yakmaya kalktı.

Tunus'un Kasrin vilayetinde yaşadığı zor yaşam koşullarını protesto eden bir genç kendini yakmaya kalktı.

Kasrin vilayetine bağlı Cedelyan Belediye Başkanı Nasır el-Ammari, Mozaik Radyo'ya yaptığı açıklamaya göre, yirmili yaşlarda bir genç yaşadığı zor hayat şartlarından dolayı kendisini yakmaya çalıştı. Ammari, gencin Kasrin devlet hastanesine kaldırıldığını ve sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Ülkenin güneydoğusu ve Cezayir sınırındaki Kasrin vilayeti bir süredir bazı sosyal talep içerikli protestolara tanık oluyor.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde, 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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