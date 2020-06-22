Son dakika... Tunus'ta 3 yıl önce büyük işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin'de genel grev
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Son dakika... Tunus'ta 3 yıl önce büyük işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin'de genel grev

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için genel greve gitti.

Son dakika... Tunus'ta 3 yıl önce büyük işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin'de genel grev
22.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:20

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için genel greve gitti.

Tatavin'deki İşçi Birliği Sendikasının çağrısıyla başlatılan greve, kamu kurumlarından çok sayıda çalışan katılıyor.

Grevin, kentte 2017'de 3 ay süren gösteriler sonucu bölgedeki petrol şirketlerinde istihdam sağlanması yönünde hükümet ile eylemciler arasında imzalanan anlaşmanın tüm maddelerinin yerine getirilmesi için baskı unsuru oluşturma amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor.

Tatavin'de dün, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması talebiyle düzenlenen gösteriye emniyet güçleri müdahale etmiş, eylemcilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

- Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin vilayetinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğalgaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin bölgedeki kalkınma projeleri için yaklaşık 32 milyon dolar ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde ise 370 kişiye iş verilmesi öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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