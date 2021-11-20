Son dakika! Tunus'ta 20 kişiden oluşan aşırı görüşlü terör hücresi çökertildi

Tunus'ta 20 kişiden oluşan aşırı görüşlü terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un 150 kilometre kuzey batısında yer alan Cenduba kentinde aşırı görüşlü terör zanlısı 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan zanlıların bir kısmının daha önce çeşitli terör suçlarından cezaevinde yattığı belirtilen açıklamada, söz konusu hücrenin bölgede aralarında emniyet güçlerine ait bazı kamu binalarını izlediklerinin tespit edildiği duyuruldu.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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