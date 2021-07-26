Son dakika: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet...
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Son dakika: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet...

Son dakika: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: 'Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet...
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında.

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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