Son dakika: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet...

Son dakika haberi: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında.