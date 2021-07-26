Son dakika: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet...
Son dakika haberi: Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında.
Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi: "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru