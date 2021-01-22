Son dakika... Tunus, Kovid-19 aşısı için Kanada ve ABD'li yetkililer ile görüştü
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Son dakika... Tunus, Kovid-19 aşısı için Kanada ve ABD'li yetkililer ile görüştü

22.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:54
Son dakika... Tunus, Kovid-19 aşısı için Kanada ve ABD'li yetkililer ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini için Kanada Büyükelçisi Patrice Cousineau ve ABD Maslahatgüzarı Gregory LoGerfo ile görüştü.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini için Kanada Büyükelçisi Patrice Cousineau ve ABD Maslahatgüzarı Gregory LoGerfo ile görüştü.

Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, başkent Tunus'ta gerçekleştirilen görüşmede, Mehdi, Büyükelçi Cousineau ile Tunus'a Kovid-19 aşısı sağlanmasının hızlandırılması konusunu ele aldı.

Mehdi ile ABD Maslahatgüzarı LoGerfo arasındaki görüşmede de taraflar, Tunus'a Kovid-19 aşısı sağlanması konusunda istekli olduklarını belirtti.

Mehdi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 50 bin dozluk ilk Kovid-19 aşısının şubat ayı sonuna doğru ulaşacağını, mayıs ayında ise 6 milyon doz aşı temin edileceğini ifade etmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüse bağlı vefat sayısı 5 bin 989'a, vaka sayısı ise 190 bin 884'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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