Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 53, Filistin ve Irak'ta 10'ar, Ürdün'de 9, Suudi Arabistan'da 4, Kuveyt'te 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 53, Filistin ve Irak'ta 10'ar, Ürdün'de 9, Suudi Arabistan'da 4, Kuveyt'te 3 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 53 kişinin öldüğü, 1263 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 6 bin 287'ye, vakaların 198 bin 636'ya ulaştığı bildirildi.

Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 10 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 660 yeni vaka tespit edildi ve 913 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5'er kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam can kaybının 1977'ye yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüse yakalananların 446'sının Batı Şeria'da 214'ünün Doğu Kudüs'te olduğunu kaydetti.

Son sayılarla birlikte, vaka sayısı 176 bin 76'ya, iyileşen kişi sayısı da 165 bin 22'ye ulaştı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 804 kişinin enfekte olduğu, 1625 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 13 bin 10'a, vaka sayısının 615 bin 380'e, iyileşen hasta sayısının da 584 bin 752'ye çıktığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 943 kişinin enfekte olduğu, 1122 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 248'e, vakaların 322 bin 241'e, iyileşenlerin sayısının da 310 bin 5'e yükseldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 223 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 359'a, vaka sayısının 366 bin 807'ye yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 358 bin 340 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 505 kişinin daha enfekte olduğu, 537 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 957'ye, vaka sayısının 162 bin 282'ye, iyileşen hasta sayısının 155 bin 303'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed