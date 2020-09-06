Son Dakika | Tunus devlet erkanından, Suse'de güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıya tepki Son dakika gündem haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi, turistik Suse kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi, turistik Suse kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Said, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin vatana aidiyet duygusu beslemediklerini belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırının Tunus'ta güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan başarısız girişimler olduğunu vurgulayan Said, terör saldırılarının sorumlularının bulunması gerektiğini ifade etti.

"Terör örgütleri, var olduklarını göstermeye çalışıyor"

Başbakan Hişam el-Meşişi ise saldırının akabinde Suse kentine yaptığı ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

Terör örgütlerinin kafa karışıklığı yaşadığını ve bu tür saldırılarla var olduklarını göstermeye çalıştığını aktaran Meşişi, terörün kökünü kazıma sözü verdi.

Öte yandan, Nahda Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınandı ve bu tür saldırıların Tunusluların dayanışmasını artırmaktan başka işe yaramayacağı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, teröristleri çok kısa sürede etkisiz hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, Meclis'e, güvenlik güçlerinin saldırılardan korunmasını öngören yasa tasarısını acilen tartışmaya açma çağrısı yapıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güneydeki turistik sahil kenti Suse'de, güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıda 1 polisin öldüğü, olaya karışan 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA