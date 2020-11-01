Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, göç sorunu ve Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ele alındı.

Said'in görüşmede, terörün tüm çeşitlerini kınadığı belirtildi.

Tunus makamları, Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen saldırıyı yönlendiren bir kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada geçen perşembe yayımlanan videoda bir kişi, Nice saldırısını "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adına üstlendiğini ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes