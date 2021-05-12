Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin halkının İsrail'e karşı dik duruşunu kutladı
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Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin halkının İsrail'e karşı dik duruşunu kutladı

Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin halkının İsrail'e karşı dik duruşunu kutladı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in saldırıları karşısında kararlı ve dik duruş sergileyen Filistin halkını tebrik etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in saldırıları karşısında kararlı ve dik duruş sergileyen Filistin halkını tebrik etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Tunus'un Kudüs'e yönelik saldırı karşısındaki tavrının, dünyadaki tüm özgür insanların bıktığı olağan kınama ve diğer ifadelerin ötesine geçen bir tutum olduğunu vurgulayan Said, ülkesinin, Filistinlilerin ellerinden alınan haklarını geri kazanmaları için hiçbir çabadan kaçınmayacağını kaydetti.

Zulüm ve saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin Filistinlilerin haklarının pazarlık konusu olamayacağını ve zaman aşımına uğramayacağını belirten Said, Filistinlilerin haklarına yönelik en büyük tehdidin yenilgi ve teslimiyet kültürü olduğuna işaret etti.

Said, adil Filistin davasının çıkarları doğrultusunda Filistinlilerin kendi aralarında birlik olmaları çağrısında bulundu.

Hamas lideri Heniyye de Cumhurbaşkanı Said'e Kudüs ve Gazze'deki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

Böylece Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi, 45 İsrailli de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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