Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle aldığı istisnai kararları bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı, Said'in "önümüzdeki günlerde Tunus halkına bir açıklama yapacağı" ifade edildi.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hassan Ali Hassan Mekki