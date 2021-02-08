Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinin "tarihi bir olay" olduğunu söyledi
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Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinin "tarihi bir olay" olduğunu söyledi

08.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:01
Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinin

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'da seçimlerin yapılacağı 24 Aralık'a kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin belirlenmesini tarihi bir olay şeklinde nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'da seçimlerin yapılacağı 24 Aralık'a kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin belirlenmesini tarihi bir olay şeklinde nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile Said telefonda görüştü.

Said görüşmede, Menfi ve yeni seçilen geçici yönetimin tüm üyelerini en yakın zamanda Tunus'a davet etti.

Yeni yönetimin seçilmesini, Libyalıların iradesinin ürünü "tarihi" bir olay olarak tanımlayan Said, Libya krizinin daimi çözümünün ancak Libyalılar eliyle olacağına işaret etti.

Menfi ise görüşmede, Tunus ile ikili ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temenni ettiklerini belirtti.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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