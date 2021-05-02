Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gerçek tehlikenin devletin içeriden bölünmesi olduğunu söyledi
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Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gerçek tehlikenin devletin içeriden bölünmesi olduğunu söyledi

Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gerçek tehlikenin devletin içeriden bölünmesi olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devletleri tehdit eden tehlikelerin terör eylemleri olmadığını belirterek, "Gerçek tehlike devletin içeriden bölünmesidir.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devletleri tehdit eden tehlikelerin terör eylemleri olmadığını belirterek, "Gerçek tehlike devletin içeriden bölünmesidir." dedi.

Said, ülkenin Cezayir sınırındaki Kasrin vilayetinde ordu subaylarıyla katıldığı iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Devletleri tehdit eden tehlikelerin, gruplar ya da onların arkasına saklananlar tarafından yapılan terör eylemleri olmadığını vurgulayan Said, "Anayasal ya da bir hukuk metnine yapılan yorumlar üzerinden devletin vurulmaya çalışılmasıdır ve gerçek tehlike devletin içeriden bölünmesidir." dedi.

Said, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kanunun üstünde değildir. Kanunu aşan herkes kanun, halk ve tarih tarafından cezalandırılacaktır. Tunus Devleti bütün bölünmelerden himaye edilmelidir. Silahlı kuvvetler ya da emniyete bağlı güvenlik güçlerinin tamamı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan Cumhurbaşkanının komutası altındadır."

Tunus'ta devletin erkleri arasında kriz

Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaklaşık iki aydır devam eden siyasi düğüm, ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Said, krize taraf Başbakan Meşişi ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin önünde yaptığı konuşmada, "İç güvenlik güçleriyle ilgili 1982'de çıkan yasaya göre sadece silahlı kuvvetlerin değil, emniyet güçlerinin de başkomutanıyım." ifadelerini kullandı. Geçen haftaki bu açıklamalarla, ülke gündeminde yeni bir tartışma alevlendi.

Tunus Cumhurbaşkanı, bundan önce de nisan ayının başlarında parlamentonun kabul ettiği, Anayasa Mahkemesi üyelerinin, 217 sandalyeli meclisten geçmesi için gereken yeterli oy sayısını 145'ten 131'e düşüren yasa değişikliğini, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamamıştı.

Konuyu nihayete erdirme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da ülkedeki krizi çözümsüz kılıyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurması için seçilen ve 2019'daki seçimlerden bugüne üçüncü hükümetin Başbakanı olan Hişam el-Meşişi'nin kabinesi, mecliste Nahda Hareketi (54 milletvekili), Tunus'un Kalbi (30 milletvekili), Onur Koalisyonu (18 milletvekili) ve Yaşa Tunus (10 milletvekili) partileri tarafından destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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