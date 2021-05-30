Son Dakika | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katarlı mevkidaşıyla "ikili ilişkileri" görüştü
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Son Dakika | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katarlı mevkidaşıyla "ikili ilişkileri" görüştü

Son Dakika | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katarlı mevkidaşıyla 'ikili ilişkileri' görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Doha'da Katarlı mevkidaşı Halid bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Doha'da Katarlı mevkidaşı Halid bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Başbakan Al Sani, üç günlük resmi ziyaret kapsamında Doha'da bulunan Tunus Başbakanı Meşişi'yi Emirlik Divanı Ofisinde ağırladı.

Görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Resmi ziyaret için 28 Mayıs'ta Katar'a gelen Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi tarafından karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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