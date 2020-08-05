Son Dakika: Tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir kamyonetin tünelde devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı, metrelerce araç kuyruğu oluştu.
05.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:48
Afyonkarahisar'da bir kamyonetin tünelde devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı, metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, bu sabah Afyonkarahisar-İzmir karayolu Karahisar Tünelinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde bir kamyonet devrildi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı. Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe açılmasını bekledi. - AFYONKARAHİSAR
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Kaynak: İHA