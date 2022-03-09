Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tunceli ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - Tunceli ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon neticesinde 1'i İstanbulda olmak üzere 7 adreste gerçekleştirilen adli aramada 1 kilo 400 gram esrar maddesi, 248 adet extacy hap, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan kova, 1 adet mekanizması olmayan pompalı tüfek, 1 adet kurusıkıdan çevirme silah ve şarjör, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1şahıs ise serbest bırakılmıştır. Operasyon kapsamında 3 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi. - TUNCELİ

Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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