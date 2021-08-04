Son dakika: Tunceli Valisi Özkan, trafik kazasında yaralanan milli sporcu Dinler'i ziyaret etti

Son dakika haberleri... Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, trafik kazasında yaralanan milli sporcu Dilara Dinler'i, Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, trafik kazasında yaralanan milli sporcu Dilara Dinler'i, Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Tunceli'de trafik kazası sonucu yaralanan rafting şampiyonu ve milli sporcu Dilara Dinler, Fırat Üniversitesi Hastanesi ortopedi kliniğinde tedavi altına alındı. Milli sporcunun vücudunda diz kapağı kırığı, uyluk kemiği kırığı tespit edildi. Fırat Üniversitesi hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Yılmaz tarafından opere edilen Dinler'in uyluk kemiği ve diz kapağı kemiğine platin konuldu.

Dinler'i ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, sporcunun ailesine bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak devletin tüm imkanlarının yanında olduğunu ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı