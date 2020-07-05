Son Dakika: Tunceli Valisi Özkan'ın Tatvan ziyareti
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Son Dakika: Tunceli Valisi Özkan'ın Tatvan ziyareti

Son dakika güncel haberi: Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, önceki görev yeri olan Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Son Dakika: Tunceli Valisi Özkan'ın Tatvan ziyareti
05.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:28

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, önceki görev yeri olan Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Valiler kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Özkan, Kaymakam olarak görev yaptığı Tatvan'da, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Öğretmen evinde düzenlenen programda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Özkan'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatvan'ı çok sevdiğini belirten Özkan, "Ben Tatvan'a aşık olan bir insanım. Teveccüh göstererek bana fahri hemşehrilik beratı veren başta Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani olmak üzere tüm Tatvanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Geylani de Vali Özkan'ın verdiği hizmetlerle ilçeye büyük katkı sağladığını söyledi.

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Kaynak: AA

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