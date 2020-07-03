Son dakika! Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği ile bir kalaşnikof ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA