Son Dakika | Tunceli'deki uyuşturucu operasyonlarında Hint keneviri ile esrar ele geçirildi Son dakika haberleri... Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 kök Hint keneviri bitkisi ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 kök Hint keneviri bitkisi ile bir miktar esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında uyuşturucu ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda da yaklaşık 11 gram esrar elde edildi. Her iki olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Kaynak: AA