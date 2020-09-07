Son dakika... Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı
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Son dakika... Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı.

Son dakika... Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı
07.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:35

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Tunceli'de de görevden iki isim alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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