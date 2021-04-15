Son dakika: Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika: Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Son dakika: Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 170 adet Kalaşnikof fişeği, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 84 adet büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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