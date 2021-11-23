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Son Dakika | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son dakika haber: Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınakta yapılan aramada, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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