Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

14.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:57
Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

 


Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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