Son dakika: Tunceli'de teröristlerce toprağa gömülen bir tüfek ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber: Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce toprağa gömülen bir tüfeğin yanı sıra mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce toprağa gömülen bir tüfeğin yanı sıra mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerce toprağa gömüldüğü tespit edilen M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 37 M-16 fişeği, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren