Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
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Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı Tunceli'de jandarma ve orman muhafaza ekipleri Munzur ve Pülümür Vadilerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı

TUNCELİ - Tunceli'de jandarma ve orman muhafaza ekipleri Munzur ve Pülümür Vadilerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde vadilerde ateşli piknik yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmanın yasak olduğu vatandaşlara tebliğ ediliyor.

Tunceli Valiliği'nin Ovacık ve Pülümür Vadileri'nde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirmesinin ardından jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pülümür ve Ovacık vadileri boyunca jandarma ekipleri ve orman muhafaza ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılmaya devam ettiği belirtilerek, "Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir.Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım" denildi.

Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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