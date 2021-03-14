Son dakika... Tunceli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika... Tunceli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

14.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:22
Son dakika... Tunceli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akçapınar köyünde Beki Ersoy'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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