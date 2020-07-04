Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede arandığı belirlendi
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Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede arandığı belirlendi

Son dakika habere göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede aranan Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede arandığı belirlendi
04.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:10

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede aranan Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

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