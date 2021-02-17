Son Dakika: Tunceli'de deprem oldu! Tunceli'de kaç büyüklüğünde, nerede deprem meydana geldi?
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Son Dakika: Tunceli'de deprem oldu! Tunceli'de kaç büyüklüğünde, nerede deprem meydana geldi?

17.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:24
Son Dakika: Tunceli'de deprem oldu! Tunceli'de kaç büyüklüğünde, nerede deprem meydana geldi?

Son Dakika: Tunceli'de deprem oldu! Tunceli'de kaç büyüklüğünde, nerede deprem meydana geldi? Son dakika deprem! Kandilli deprem! Deprem rasathanesi!

Son Dakika deprem! AFAD verilerine göre deprem! Son Dakika: Tunceli'de deprem oldu! Tunceli'de kaç büyüklüğünde, nerede deprem meydana geldi?

TUNCELİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Son dakika... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü ve yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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