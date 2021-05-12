Son dakika... TÜİK-Yabancılara konut satışı Nisan'da yüzde 416.1 yükseldi

Son dakika haberler: Yabancılara yapılan konut satışları Nisan'da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77'ye yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan'da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964'e yükseldi.Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı