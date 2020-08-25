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Son dakika! TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü

Son dakika haberine göre Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 5.7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2.3 azaldı.

Son dakika! TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü
25.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:53

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 5.7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2.3 azaldı.

Türkiye İstatstik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayındaki 66.7'den, Ağustos'ta yüzde 5.7 artarak 70.5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15.9 artarak 63.2'ye çıktı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12.3 artarak 62'ye yükseldi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4.6 azalarak 86.2'ye düştü.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 0.2 artarak 94.9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi  yüzde 14.5 artarak 79.7 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2.2 azalarak 108.1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6.8 azalarak 96.8 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 2.3 azalarak 85 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi  yüzde 5.2 azalarak 70 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 0.1 azalarak 99.9 değerini aldı.İnşaat sektöründe Ağustos ayında girişimlerin yüzde 34.4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 65.6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Temmuz ayında yüzde 38.2 iken Ağustos ayında yüzde 40.1, "talep yetersizliği" Temmuz ayında yüzde 31.9 iken Ağustos ayında yüzde 31.5 ve "diğer faktörler" Temmuz ayında yüzde 19.9 iken Ağustos ayında yüzde 20.3 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik)


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Kaynak: DHA

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