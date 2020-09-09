Son dakika! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Son dakika haberine göre MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Son dakika! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
09.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:11

MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tuna Kiremitçi Tayanç Ayaydın Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 11:14:15. #1.14#
title