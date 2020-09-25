Son dakika... Tüfenkci'den Bakan Albayrak'a teşekkür
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Son dakika... Tüfenkci'den Bakan Albayrak'a teşekkür

25.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:51
Son dakika... Tüfenkci'den Bakan Albayrak'a teşekkür

Gelen son dakika haberlerine göre Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, TMO'nun kayısı alımı ve Lisanslı Depoların hayata geçirilmesi konularında teşekkür etmek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret etti.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, TMO'nun kayısı alımı ve Lisanslı Depoların hayata geçirilmesi konularında teşekkür etmek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret etti.

Tüfenkci ziyarete dair yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı ziyaret ettik. Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerinden yararlanması, TMO'nun kayısı alımı, 1. OSB Arıtma Tesisinin ihalesi ve Lisanslı Depo konularına verdikleri destek için hemşerilerimiz adına teşekkürlerimizi ilettik. Sayın bakanımızla Malatya'mıza yapılacak yatırımları da konuştuk. İnşallah Malatya'mız önümüzdeki dönemlerde de önemli yatırımların konuşulacağı süreçler yaşayacaktır. Bu anlamda partimizin ana felsefesi olan 'durmak yok yola devam' demeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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