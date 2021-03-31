Son Dakika | Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.