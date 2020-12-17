Son dakika! TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır"

17.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:17
Son dakika! TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç:

Son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Mevlana'nın "Barışı savaştan ayırt et, çünkü savaş iyi değildir.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Mevlana'nın "Barışı savaştan ayırt et, çünkü savaş iyi değildir." diyerek insanlığı sürekli barışa çağırdığını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince online düzenlenen "Mevlana'nın Çağımıza Mesajları" konulu etkinliğe katıldı.

Kılıç, Mevlana'nın düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Allah dostu bir mutasavvıf olduğunu dile getirdi.

Mevlana'nın insana, hayvanlara ve tabiata olan sevgisinin temelinde Allah sevgisi olduğunu anlatan Kılıç, "İnsana Allah'ın kulu olduğu için değer vermiş bir insandı. Mevlana 'Bir ayağımız pergel gibi İslam dininde sağlam durur, öteki ayağımız 72 milleti dolaşır' der." ifadesini kullandı.

Kılıç, Mevlana'nın Allah yolunda bir ömür sürdüğünü belirtti.

Mevlana'nın insanlığı sürekli iyiye ve güzelliğe sevk etmeye çalıştığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana, 'Barışı savaştan ayırt et, çünkü savaş iyi değildir.' diyerek insanlığı sürekli barışa çağırmıştır. Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmediğimizi söyler. Kırıkları onarmaya, ayrılanları birleştirmeye ve insanlar arasına köprü olmaya geldiğimizi ifade etmiştir. Kin ve nefret duygularının kalpleri kararttığını, barış dalgalarının kalplerden kini uzak tuttuğunu vurgulamıştır.

Hazreti Mevlana'nın şahsiyetine baktığımız zaman dünya malına büyük bir ilgisizliği var. Birçok kişiden hediyeler gelirdi, ancak hiçbirini yanına almaz hepsini fakir fukaraya dağıtırdı. Cömertliği öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, karşısında bir isteyen kişiye verecek bir şeyi olmadığı zaman üzerindeki elbisesinin çıkarıp verecek kadar cömert bir insandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Pierre Webo Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:46:42. #1.14#
title