Son Dakika | TSKB, yatırım bankacılığı alanında sürdürülebilirlik odağıyla ilerlemeye devam edecek

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), aracılık veya süreç yönetimi gerçekleştirdiği tüm projelerin yarıdan fazlasında sürdürülebilirliği ve iklim dostu firmaları önceliklendirecek.

TSKB açıklamasına göre, birleşme ve devralma danışmanlığı ile sermaye piyasaları danışmanlığında yüksek bir performans sergileyen banka, 2022 yılının ilk yarısında büyük ölçekli halka arzlar ve reel sektör borçlanma araçları ihraçları ile yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, tüm dünyada pandemiyle daha da önemli hale gelen bir sürdürülebilirlik gündeminin bulunduğunun altını çizdi.

Aygen, "Ülkemiz açısından son dönemde yeni yasal düzenlemelerle beraber Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında beklenen sınırda karbon vergisi uygulaması, kapasite artışları, yenileme ve yeşil dönüşüm yatırımlarını öne çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alan bir banka olarak, 2030 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aygen, "Yatırım bankacılığı alanında da sürdürülebilirlik odağıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Türk sermaye piyasalarına yenilikçi enstrümanlar ve yeni oyuncular kazandırmak yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aygen, aracılık veya süreç yönetimini yapmayı hedefledikleri tüm şirket evlilikleri, varlık alım satım işlemleri ve sermaye piyasası projelerinin yarıdan fazlasında sürdürülebilir nitelikte ve iklim dostu firmalara hizmet sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Yatırım bankacılığı sektörünün 2021 yılında zorlu şartlara rağmen başarılı bir sene geçirdiğine dikkati çeken Aygen, "Yıl içinde sektörümüzde 52 adet halka arz, 102 adet banka dışı kurum borçlanma aracı ihracı gerçekleştirildi. Geçmişte daha çok işlem gerçekleşen yıllara şahit olmuştuk ancak pandemi etkisi altında geçen bir yıl için tatmin edici bir sonuç elde edildiğini söyleyebiliriz. TSKB'nin yatırım bankacılığı faaliyetlerini değerlendirdiğimizde ise birleşme ve devralma danışmanlığında 2021 yılı bankamız adına oldukça başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Aygen, doğal gaz dağıtım alanındaki en büyük birleşme ve devralma işlemi olan Ahlatcı Holding'in Enerya'yı satın alması projesinde alıcı tarafta yer aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Eksagate'in çoğunluk hissesinin Açık Holding'e satışı, Aygün Cerrahi Aletler'in çoğunluk hissesinin Ceecat Capital'e satışı ve Odaş Enerji'ye ait Küçük Enerji firmasının Dak Enerji'ye satışı projelerinde ise satıcı taraf danışmanlığını üstlendik. Ayrıca aralık ayında imzalanan ve kapanışının şubat ayı başında olmasını beklediğimiz Turcas Kuyucak JES'in Fransız Albioma'ya satışında yine satıcı tarafta yer aldık."

"Farklı sektörlerdeki katma değeri yüksek şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz"???????

"Sermaye Piyasaları danışmanlığı alanında da 2021 yılını çok sayıda başarılı işlemle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Aygen, şunları aktardı:

"10 adet reel sektör şirketi borçlanma aracı ihracını ve Biotrend Enerji halka arzını başarı ile gerçekleştirdik. Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz, dünyada bir ilk niteliğinde olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracı 3 farklı uluslararası ödül aldı. Zorlu Enerji adına yine bir ilk niteliğinde olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdik. MLP Sağlık Hizmetleri adına Türkiye'nin ilk sağlık sektöründeki Kira Sertifikası ihracını başarı ile tamamladık.

Palen Enerji'nin Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvili ile birlikte geçtiğimiz yıl 7 adet yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracının ihracına aracılık etmiş olduk. Sermaye piyasalarına derinlik kazandırma misyonumuz çerçevesinde, Türkiye'nin ilk ve lider aracı kurumu olan iştirakimiz Yatırım Finansman Menkul Değerler'in güçlü satış ağının da desteği ile farklı sektörlerdeki katma değeri yüksek şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Türk sermaye piyasalarına sürdürülebilirlik temalı yenilikçi enstrümanlar kazandırma motivasyonumuzun da yüksek olduğunu söyleyebiliriz."

Aygen, hisse senetleri piyasasının, 2022 yılında enflasyon ve döviz kurlarındaki seyri yakından takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt içi talep koşullarındaki olası değişimlerin, piyasaların yönünü belirleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca küresel ekonomide 2021 yılında güçlü seyreden büyümenin, FED'den beklenen olası strateji değişimleri karşısında sürdürülebilir olup olmayacağı, piyasaların risk iştahını belirleyecek önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörler için, 2022'nin iyileşme trendinin hız kazandığı bir yıl olması beklentisinin bu yıl yatırım tercihlerine de yansıyacağını öngörüyoruz.

Bu görünümde Borsa İstanbul'da öne çıkan sektörlerin yolcu trafiğinde artış beklentisi nedeniyle havacılık sektörü, tüketici tarafında fiyat duyarlılığı görece düşük olan gıda perakende ve petrokimya sektörleri ile bilançolarında reel varlık ağırlığı yüksek olan GYO sektörü olarak listelenebileceğini düşünüyoruz. Diğer yatırım araçları açısından, bu sene de yatırımcının tercihinin, sermayesini korumak üzere reel getiri arayışı ekseninde şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçları, döviz ve dövize endeksli enstrümanlar, sürdürülebilir temalı Sukuk ve tahvillerin ön planda kalmaya devam etmesini bekliyoruz."