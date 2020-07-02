Son Dakika: TSKB'nin temin etmeyi planladığı 200 milyon dolarlık kredi onaylandı
Son dakika ekonomi haberi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) yönetim kurulunun TSKB'nin temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki "Kovid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi" ni onayladığını bildirdi.
02.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:15
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) yönetim kurulunun TSKB'nin temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki "Kovid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi" ni onayladığını bildirdi.
TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformun'da yapılan açıklamada "Bankamızın AAYB'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki "Kovid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi" Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA