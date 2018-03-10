TSK: PKK'nın Sözde Lider Kadrosundan Bir Terörist Öldürüldü

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRİ LİDER KADRODAN OLMAK ÜZERE 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Geçtiğimiz süreç içerisinde (02-09 Mart 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

İcra edilen operasyonlarda; biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir.